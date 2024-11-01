·
15

195
clics
Despiporre por la ¿confusión? de la portavoz de Sumar que ha llamado "Frigodedo" al diputado Figaredo
Despiporre por la ¿confusión? de la portavoz de Sumar que ha llamado "Frigodedo" al diputado Figaredo
|
etiquetas
:
figaredo
,
frigodedo
,
sumar
,
congreso
compartir
#3
jewel_throne
Seguro que pasó un mal Rato
3
K
43
#1
Quel
*
Le traicionó la costumbre. Seguramente ahora ya sabemos que apodo tiene entre bambalinas.
3
K
37
#2
Seat127
*
#1
Alguno parece que escucha todos los días Hora Veintipico, es el mote que tienen puesto en el programa
1
K
22
#5
g3_g3
A mi me gusta más el frigopie.
1
K
13
#4
PerritaPiloto
Porque Figaredo es más tonto que un pie -> frigopie -> frigodedo -> Figaredo -> más tonto que un pie -> frigopie -> frigodedo -> Figaredo
1
K
12
#6
Leon_Bocanegra
*
Esto no salió ayer por aquí ya?
www.meneame.net/story/senor-frigodedo-figaredo
0
K
12
#7
mmpulido
Relacionada?
www.meneame.net/story/sin-ia-ni-escuela-negocios-este-cartel-helados-f
0
K
9
#8
jaramero
Pues me parece bien. Nadie vota a buenistas.
Hay que darles de su propia medicina.
0
K
7
#9
Karadecul0
Material para el Maltorres para 20 programas.
0
K
6
