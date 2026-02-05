·
9
meneos
15
clics
Los despidos en EEUU alcanzan el total más alto desde 2009 [EN]
Los planes de despido alcanzaron su total más alto en enero desde la crisis financiera mundial, mientras que las intenciones de contratación alcanzaron su nivel más bajo.
desempleo
eeuu
despidos
actualidad
actualidad
#1
Bravok1
Bah, irrelevante EEUU va genial y punto, lo ha dicho bien claro el violador de niñas pedófilo genocida traidor a su patria y presidente de EEUU.
1
K
27
#2
HeilHynkel
No pasa nada, van a poder optar a los trabajos que hacían los emigrantes deportados por ICE: pasear perros, limpiar cuartos de baños, ser jardineros, acarretar sacos de cemento, recoger lechugas ...
1
K
26
#3
Graffin
Si yo fuese un país de Sudamérica con una economía al borde del colapso desde hace años, sin duda alguna copiaría el modelo de EEUU y me arrimaria a ellos todo lo posible.
Que puede salir mal?
0
K
9
