edición general
21 meneos
120 clics
Despiden a una trabajadora de supermercado por «ayudar» a un cliente a ganar un crucero: el TSJA declara improcedente el cese

Despiden a una trabajadora de supermercado por «ayudar» a un cliente a ganar un crucero: el TSJA declara improcedente el cese

La empresa consideraba que la trabajadora había participado en una maniobra fraudulenta para que un cliente obtuviera uno de los premios estrella de un concurso promocional. La Justicia ordena readmitir a la empleada en su puesto o bien indemnizarla con casi 40.000 euros

| etiquetas: trabajadora de supermercado , crucero , tsja , despido improcedente
18 3 0 K 252 actualidad
11 comentarios
18 3 0 K 252 actualidad
Comentarios destacados:      
Asnaeb #1 Asnaeb
Resumen: Estaba arreglado el "sorteo" y alguien se le adelantó al ganador elegido por la empresa.

"El Juzgado de lo Social de Oviedo ya había detectado contradicciones en la postura de la empresa. En su sentencia apuntó que «de los diez clientes que consiguieron validar el premio de los cruceros, cuatro lo hicieron antes de las 09.00 horas, es decir, antes de la apertura oficial al público», sin que la compañía considerara esas incidencias como fraudulentas."
8 K 116
Karmarada #2 Karmarada
#1 O la querían despedir y buscaron una escusa.
0 K 10
Asnaeb #3 Asnaeb
#2 Es posible, pero lo que es seguro es que cuatro de esos premios se sellaron antes de la apertura de la tienda, algo altamente sospechoso.
4 K 58
Free_palestine #8 Free_palestine
#2 hay mix hojoz :troll:
0 K 20
#7 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#1 Para que alguien se fie de eso 'concursos', ántes de abrir ya habían sido otorgados... xD
0 K 13
Karmarada #4 Karmarada
En estos casos se debería contemplar la mala fe de la empresa e investigar de oficio si hay acoso a la trabajadora. No se como funcionan estas cosas pero que se ocupe la justicia con denuncias falsas, intentando joder a los trabajadores no debería de quedar en una re-admisión y ya está.
2 K 32
Antipalancas21 #9 Antipalancas21 *
Le jodieron el concurso con la trampa que tenia preparada la empresa.
0 K 13
#5 Marisadoro
¿Alimerka?
0 K 13
Abrildel21 #6 Abrildel21
#5 Yes.
0 K 13

menéame