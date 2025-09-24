Despiden a una trabajadora de supermercado por «ayudar» a un cliente a ganar un crucero: el TSJA declara improcedente el cese

La empresa consideraba que la trabajadora había participado en una maniobra fraudulenta para que un cliente obtuviera uno de los premios estrella de un concurso promocional. La Justicia ordena readmitir a la empleada en su puesto o bien indemnizarla con casi 40.000 euros
"El Juzgado de lo Social de Oviedo ya había detectado contradicciones en la postura de la empresa. En su sentencia apuntó que «de los diez clientes que consiguieron validar el premio de los cruceros, cuatro lo hicieron antes de las 09.00 horas, es decir, antes de la apertura oficial al público», sin que la compañía considerara esas incidencias como fraudulentas."