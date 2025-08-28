edición general
2 meneos
44 clics

Le despiden por pegar a un compañero, llevar a su perro al trabajo y tener hachís y acaba siendo improcedente: deben pagarle 104.000 euros de indemnización

Le despiden por pegar a un compañero, llevar a su perro al trabajo y tener hachís y acaba siendo improcedente: deben pagarle 104.000 euros de indemnización

| etiquetas: inaudito , despido
1 1 0 K 14 actualidad
1 comentarios
1 1 0 K 14 actualidad
#1 solomonovolumen
Que tengas una empresa y no puedas echar a un empleado ni en esas condiciones es de traca.
0 K 9

menéame