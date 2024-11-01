edición general
Despedidas tres trabajadoras por robar limones y pomelos en su lugar de trabajo

Los hechos fueron descubiertos cuando una de las trabajadoras salía por la puerta de los vestuarios y se le cayó la bolsa con los cítricos

| etiquetas: robo , limones , pomelos , trbajadoras
#3 Quillotro *
#2 Entiendo que dos o tres kilos al día, a lo largo del año... algo sacarían... Lo que no sabemos es cuánto tiempo llevaban haciéndolo.
#5 Quillotro
"Creía que podía llevárselos a casa". Dando ideas a los empleados de banca, jaja...
#1 Quillotro
Muy listo no hay que ser para que se te caiga el cuerpo del delito en la misma puerta de la empresa...
makinavaja #2 makinavaja
#1 ...y para jugarte el puesto de trabajo por unos limones..
#4 dclunedo
Putos empresarios explotadores. Habría que ponerles una multa de trabajo por no ponerles el equipamiento adecuado para robar con seguridad y no hacerse daño /modoPodemos off
Spirito #6 Spirito
#4 Algunos sois expertos en mear fuera del tiesto.
