·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9019
clics
Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol
6397
clics
Este titular es falso
4024
clics
El mercado más bonito de España se llama ‘la catedral de la gastronomía’: casi 300 puestos, estilo modernista, cúpulas de hierro y cristal y Bien de Interés Cultural
6156
clics
Si tus hijos abrazan la ultraderecha a modo de rebelión ¡utiliza la psicología inversa! (Vaya Semanita)
4332
clics
Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo en Madrid
más votadas
364
La Agencia Tributaria pide al juez que amplíe el Caso Montoro al detectar pagos por 35,5 millones de euros en cinco años
437
Hacienda localiza cajas de seguridad, inversiones y cheques del despacho de Montoro del que se desconoce el "beneficiario último"
510
Arundhati Roy se retira de la Berlinale ante la "inadmisible" negativa del jurado a condenar el genocidio en Gaza
412
Universidades españolas siguen colaborando con entidades vinculadas al Estado de Israel y empresas del sector militar israelí
423
Los seguidores de Trump ponen a Pedro Sánchez en la diana: “Europa debe acabar con él, no importan los métodos”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
21
clics
Despedidas tres trabajadoras por robar limones y pomelos en su lugar de trabajo
Los hechos fueron descubiertos cuando una de las trabajadoras salía por la puerta de los vestuarios y se le cayó la bolsa con los cítricos
|
etiquetas
:
robo
,
limones
,
pomelos
,
trbajadoras
2
1
0
K
37
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
37
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Quillotro
*
#2
Entiendo que dos o tres kilos al día, a lo largo del año... algo sacarían... Lo que no sabemos es cuánto tiempo llevaban haciéndolo.
0
K
19
#5
Quillotro
"Creía que podía llevárselos a casa". Dando ideas a los empleados de banca, jaja...
0
K
19
#1
Quillotro
Muy listo no hay que ser para que se te caiga el cuerpo del delito en la misma puerta de la empresa...
0
K
19
#2
makinavaja
#1
...y para jugarte el puesto de trabajo por unos limones..
0
K
12
#4
dclunedo
Putos empresarios explotadores. Habría que ponerles una multa de trabajo por no ponerles el equipamiento adecuado para robar con seguridad y no hacerse daño /modoPodemos off
1
K
6
#6
Spirito
#4
Algunos sois expertos en mear fuera del tiesto.
0
K
8
#7
dclunedo
#6
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente