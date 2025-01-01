edición general
El desolador vídeo de un militar de la UME: “Es la primera vez que se quema un pueblo entero”

El desolador vídeo de un militar de la UME: “Es la primera vez que se quema un pueblo entero”

Un soldado de la Unidad Militar de Emergencia (UME) ha publicado en sus redes sociales un desolador vídeo en el que muestra el estado en el que ha quedado el municipio de Palacios de Jamuz (León) tras ser devorado por las llamas.

#15 Alcalino
#12 lo mismo es tirar una cerilla en un cubo de agua que en un cubo de gasolina.

Estoy viendo que se ha puesto de moda el argumentario del pirómano como única causa de los incendios.

Así, la solución es más fuerzas policiales, Securitas Direct y desokupa vigilando los montes, patrocinado por Ana Rosa Quintana y Antena tres. ¿Prevención? ¿Para qué? Si metemos a todos los pirómanos en la cárcel no habrá incendios, pongamos una cámara de vigilancia cada 100 metros para pillarlos in fraganti ¿Si?

Muy en línea del PP para desviar la atención de su negligencia criminal al eliminar todos los medios de prevención
powernergia #28 powernergia
#2 A la ultraderecha le encanta hablar de pirómanos, cuando la realidad es que son mínimos los provocados con intención.

"Analizando las causas de los incendios en el periodo de máxima activación (Figura 8-D se
comprueba que, en 2021, la mayoría de los incendios (40,4%) tienen origen por causas accidentales o
negligentes, seguidas de las causas naturales (rayo) con un 37,2% y de las desconocidas (14,7%) que en
su mayoría corresponden también a causas de origen antrópico. Los

Sandilo #30 Sandilo
#28 No engañas a nadie.

La izquierda está totalmente desconectada de la sociedad, tanto es así que Sánchez es abucheado allá a donde va, no puede salir a la calle porque el pueblo lo odia. Es la representación española de Nicolae Ceaucescu



.
Catapulta #36 Catapulta
#30 Joder. Que pesadilla de tío eres con ese discurso tonto de redes. Que aquí con eso no vas a pescar ningún incautó. No sé quién te paga pero te paga más de lo que mereces.
powernergia #39 powernergia
#30 "No engañas a nadie."

Pues claro que no engaño, es la carcunda la que engaña con los clásicos de campaña engañabobos.

"Reducir impuestos"
"No gastar lo que no se tiene"
"Los inmigrantes nos quitan el trabajo".

Y ahora los pirómanos, para esta no esperan a las elecciones, es un clásico después de todos los incendios.

"Un informe provisional de la Guardia Civil desmiente a Mañueco: la mayoría de los incendios de Castilla y León han

Sandilo #40 Sandilo
#39 Ya hay detenidos por provocar estos incendios pero tú a tope de power con tu discursito.
#34 R2dC
#28 Claro, dicen piromanos, porque las quemas de agricultores que se van de las manos son mayoría y es su nicho de votos.
Arkhan #33 Arkhan
#15 El argumentario del pirómano es el que se sostiene porque les conviene:

No hemos invertido en prevención, no hemos invertido en material, no hemos invertido en personal, no hemos hecho NADA pero es que si no fuera por "el pirómano" ese nada que hemos hecho habría bastado.

Algo así como llegar antes del trabajo y encontrarte a tu pareja pegándotela con el vecino y que te culpen a ti por haber salido antes.
oceanon3d #43 oceanon3d
#15 Se trata de un desesperado intento de desviar la atención de la nefasta gestión del PP.

No sé ni para que perdéis el tiempo con algunos.
Connect #1 Connect
Estas son las casas que se ven en el video, antes de haberse quemado. Cuando pensábamos que podría haber peor que una DANA, llegan estos fuegos.  media
Kasterot #14 Kasterot
#1 por lo que dijeron estaban deshabitadas, se usaban de almacén o para animales. La parte habitada se salvo
4 K 51
Verdaderofalso #29 Verdaderofalso
#1 aquí está la lista de a quien pedir explicaciones  media
#32 R2dC
#29 Hombre... ahí habrá que matizar que partes no se han cumplido, no?

Entendería que las 3 del gobierno han sido correctas en este caso. Han desplegado a la UME, no he visto nada de que haya habido quejas por el tema de aviones y AEMET dudo que haya escondido información.

De las 5 de arriba, la 2 y la 5 son las flagrantes (badum tss), con presupuestos recortados y contrataciones por ejecutar. De las otras 3 no se como estará el tema.
#45 Frank84
#29 maldito perro sanxez. Impuestos para begoño? :troll:
borre #37 borre *
#1 La dejadez. Y que pase en pleno 2025...
#10 candonga1
#5 No hay ningún incendio que no sea provocado.... lo puede provocar una línea eléctrica, una colilla, un cristal... lo que seguramente quieres decir es que los incendios fueron intencionados.
#7 Leon_Bocanegra
Ya está sandilo enmierdando tb está noticia. No hay noticia sobre los incendios que no hayan enmierdado él y su colega alcama. Y los @admin mirando a otro lado.
5 K 66
nilien #21 nilien
#7 El otro día el responsable dijo en el nótame que nadie atiende ahora mismo a lo de admin.

Para que lo sepas y lo tengas en cuenta...
Dr.Who #18 Dr.Who *
Leyendo algunos desgraciados comentarios, no me queda duda que el año que viene será peor y el siguiente peor aún... :-/

Los españolazos "quieren" a su país como un maltratador "quiere" a su mujer hasta que la empuja desde el balcón :palm:
#23 Vactor20
#18 Eso es de sobra conocido. Cierto sector son los españoles de bien, los otros son rojos malnacidos que no aman a su pais. Desde el 36 que estan con la misma cancion.
#8 Vactor20
#5 Eso lo dices por el PP no julio de 2025. Puede que fueran provocados pero si hay un mantenimiento no se extienden tan rápido.

Te pondré el ejemplo, tus neuronas equivalen a la maleza seca del bosque, como tu no tienes muchas ningún pensamiento original se puede propagar, lo mismo con los incendios, provocados o no, sino hay maleza seca cuesta mucho mas que se propague. Te queda claro?
sotillo #16 sotillo
#9 El gobierno se rompe tomo 17 y mira que lo tuvieron en la mano el gobierno pero al final a la gente le dio miedo y se quedaron fuera, como volverá a pasar, vais a tener que dar el golpe de estado con las armas por qué ya no quedan más recursos, ni con jueces, ni con policía ni con todas las tertulias
1 K 20
Sandilo #24 Sandilo
#16 El Gobierno no se rompe, el Gobierno está ya roto. No tienen proyecto, no tiene presupuestos, no tienen nada. Solo el ansia descomunal por la poltrona que es lo único que los une.
Catapulta #38 Catapulta
#24 Una IA haría mejor que tú este trabajo.
#17 Vactor20
#9 Claro que si ajajajaj julio de 2025
#19 JVF
#9 Le dijo la sartén al cazo.
Sandilo #2 Sandilo
Espero que a los hijos de la gran puta que han provocado los incendios les metan PPR.
5 K 42
#11 Alcalino
#2 yo espero que a los hijos de puta que han votado a partidos que niegan o trivializan el cambio climático se les queme la casa
Sandilo #12 Sandilo
#11 El cambio climático es un trío con un mechero. Los incendios han sido provocados.
Andreham #20 Andreham *
#12 No se que ganas trivializando.

Empezo todo con un "ha sido un rayo", ahora es un piromano.

El solito. El solito ha estado dias y dias avivando llamas.

No se que cuesta admitir la verdad, no van a quitarte el aire acondicionado, vas a poder seguir usando tu coche de hace treinta veranos (porque eres pobre, ya otro dia debatimos el por que debes seguir usando tu coche de hace treinta veranos en este maravilloso sistema) y como mucho te van a subir unos 50 euros al año los impuestos. No merece la pena tanto esfuerzo, visto el problema que viene.
Mixtape96 #52 Mixtape96
#20 para eso le pagan, no está aquí de gratis.
M.Rackham #22 M.Rackham
#12 Los incendios se apagan en invierno. Las gilipolleces para tu grupo de telegram de incels, gracias.
Sandilo #26 Sandilo
#22 Vaya, otro ofendidite porque no cuela su argumentario absurdo.

A la papelera.
#35 R2dC *
#22 Los incendios se apagan en invierno.

Suena a los simpsons
youtu.be/gG3PXat1Qt4?t=8
M.Rackham #41 M.Rackham
#35 Suena a que no tienes ni puta idea de lo que hablo. Obvio. Eres un ignorante y es lo que pasa cuando se habla con ignorantes, que no entienden una puta mierda de qué les estás hablando.

Aquí te dejo un resumen de chatGpt. Tu ignorancia sólo es resultado de tu dejadez intelectual. Luego pregúntate por qué decimos que sólo sueltas gilipolleces.

La expresión “los incendios se apagan en invierno” no significa que literalmente los fuegos forestales se apaguen en esa estación, sino que la…   » ver todo el comentario
#44 R2dC
#41 Suena a que no tienes ni puta idea de lo que hablo

No, no sabía que era una frase hecha.

Y sí, puede ser que no tenga ni puta idea: www.meneame.net/story/voluntario-muerto-cuando-luchaba-contra-incendio

Pero no te piques, que queda feo :-D
M.Rackham #48 M.Rackham
#44 Picarme? Cuántos años tienes? 16? He retratado tu ignorancia. Se ve que tu retraso cognitivo no te da ni para entender el zasca que has recibido.

Tranquilo que no me sorprende ni a mi ni a nadie. Los fachapobres sois ignorantes por definición.

Vuestra ignorancia sólo es superada por vuestra voluntad para seguir ignorantes. Es asombroso como en la era de la información esquiváis cualquier atisbo de conocimiento. La inteligencia os persigue pero vosotros sois más rápidos.

:troll: :troll: :troll:

Es una pena que ya no encuentre gente de derechas con la que se pueda tener un debate serio, ahora sólo quedan amebas intelectuales.

Vuestro mayor logro es no cagaros encima cuando dais un paseo.
kratos287 #25 kratos287 *
#11 ¿Con ellos dentro? :troll:
Jakeukalane #46 Jakeukalane
#11 conozco de uno al que se le ha quemado un granero / almacén. Pero va a seguir siendo un hdp.
capitan__nemo #31 capitan__nemo
54 habitantes dice que tenia aunque en verano se multiplicaria.
es.m.wikipedia.org/wiki/Palacios_de_Jamuz
uyquefrio #3 uyquefrio
Tan solo en munición el ministerio de defensa gasta más de 10 veces que en la UME. Se ve que las damas y los incendios se solucionan a tiros... :shit:
#4 Vactor20
#3 Curioso que no hables de como el PP no ha invertido nada en protección contra incendios.
7 K 67
Sandilo #5 Sandilo
#4 Los incendios han sido provocados. Hasta 5 focos distintos.

Como siempre haciendo política con las desgracias.
#6 Leon_Bocanegra *
#3 las danas y los incendios las tienen que solucionar otros. La UME solo está para ayudar en casos extremos
4 K 39
r3dman #47 r3dman
#3 Porque la UME se supone es una unidad de apoyo nada más, y desde luego no es la principal función del ministerio de defensa.
timeout #50 timeout
#3 la misión principal del ministerio de defensa no es proteger a la población de los efectos de DANAs, incendios, terremotos.
La UME es una respuesta a la ineptitud que ya mostraban ciertos líderes autonómicos además de coordinar y centralizar la respuesta del estado en estás catastrofes.
#53 diablos_maiq *
#3 y en pensiones ni te cuento. Se ve que los jubilados son la solución al problema de los incendios.

Por seguir tu falta de lógica
#13 Alcalino
La UME forma parte del ministerio de defensa
#49 endy *
Es gestión de riesgos. Seguro que luego nos enteraremos de que se podría haber evitado
#42 oblitum
a disfrutar lo votado y lo prevenido
#51 Hemin
Eso no pasaria si fuera el ejército, y no esos parguelas que creó zapatero
chupacabres #27 chupacabres *
Para el que no lo sepa este incendio no tiene nada que ver con el de Las Médulas, este incendio es que empezó en Zamora cerca de Cubo de Benavente, concretamente en Molezuelas de la Carballeda y se entendió hacia León. Y no es el único pueblo en el que se han quemado casas, se han quemado en más localidades de la zona.
