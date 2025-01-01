El desolador vídeo de un militar de la UME: “Es la primera vez que se quema un pueblo entero”

Un soldado de la Unidad Militar de Emergencia (UME) ha publicado en sus redes sociales un desolador vídeo en el que muestra el estado en el que ha quedado el municipio de Palacios de Jamuz (León) tras ser devorado por las llamas.
Estoy viendo que se ha puesto de moda el argumentario del pirómano como única causa de los incendios.
Así, la solución es más fuerzas policiales, Securitas Direct y desokupa vigilando los montes, patrocinado por Ana Rosa Quintana y Antena tres. ¿Prevención? ¿Para qué? Si metemos a todos los pirómanos en la cárcel no habrá incendios, pongamos una cámara de vigilancia cada 100 metros para pillarlos in fraganti ¿Si?
Muy en línea del PP para desviar la atención de su negligencia criminal al eliminar todos los medios de prevención
"Analizando las causas de los incendios en el periodo de máxima activación (Figura se
comprueba que, en 2021, la mayoría de los incendios (40,4%) tienen origen por causas accidentales o
negligentes, seguidas de las causas naturales (rayo) con un 37,2% y de las desconocidas (14,7%) que en
su mayoría corresponden también a causas de origen antrópico. Los
… » ver todo el comentario
La izquierda está totalmente desconectada de la sociedad, tanto es así que Sánchez es abucheado allá a donde va, no puede salir a la calle porque el pueblo lo odia. Es la representación española de Nicolae Ceaucescu
.
Pues claro que no engaño, es la carcunda la que engaña con los clásicos de campaña engañabobos.
"Reducir impuestos"
"No gastar lo que no se tiene"
"Los inmigrantes nos quitan el trabajo".
Y ahora los pirómanos, para esta no esperan a las elecciones, es un clásico después de todos los incendios.
"Un informe provisional de la Guardia Civil desmiente a Mañueco: la mayoría de los incendios de Castilla y León han
… » ver todo el comentario
No hemos invertido en prevención, no hemos invertido en material, no hemos invertido en personal, no hemos hecho NADA pero es que si no fuera por "el pirómano" ese nada que hemos hecho habría bastado.
Algo así como llegar antes del trabajo y encontrarte a tu pareja pegándotela con el vecino y que te culpen a ti por haber salido antes.
No sé ni para que perdéis el tiempo con algunos.
Entendería que las 3 del gobierno han sido correctas en este caso. Han desplegado a la UME, no he visto nada de que haya habido quejas por el tema de aviones y AEMET dudo que haya escondido información.
De las 5 de arriba, la 2 y la 5 son las flagrantes (badum tss), con presupuestos recortados y contrataciones por ejecutar. De las otras 3 no se como estará el tema.
Para que lo sepas y lo tengas en cuenta...
Los españolazos "quieren" a su país como un maltratador "quiere" a su mujer hasta que la empuja desde el balcón
Te pondré el ejemplo, tus neuronas equivalen a la maleza seca del bosque, como tu no tienes muchas ningún pensamiento original se puede propagar, lo mismo con los incendios, provocados o no, sino hay maleza seca cuesta mucho mas que se propague. Te queda claro?
Empezo todo con un "ha sido un rayo", ahora es un piromano.
El solito. El solito ha estado dias y dias avivando llamas.
No se que cuesta admitir la verdad, no van a quitarte el aire acondicionado, vas a poder seguir usando tu coche de hace treinta veranos (porque eres pobre, ya otro dia debatimos el por que debes seguir usando tu coche de hace treinta veranos en este maravilloso sistema) y como mucho te van a subir unos 50 euros al año los impuestos. No merece la pena tanto esfuerzo, visto el problema que viene.
A la papelera.
Suena a los simpsons
youtu.be/gG3PXat1Qt4?t=8
Aquí te dejo un resumen de chatGpt. Tu ignorancia sólo es resultado de tu dejadez intelectual. Luego pregúntate por qué decimos que sólo sueltas gilipolleces.
La expresión “los incendios se apagan en invierno” no significa que literalmente los fuegos forestales se apaguen en esa estación, sino que la… » ver todo el comentario
No, no sabía que era una frase hecha.
Y sí, puede ser que no tenga ni puta idea: www.meneame.net/story/voluntario-muerto-cuando-luchaba-contra-incendio
Pero no te piques, que queda feo
Tranquilo que no me sorprende ni a mi ni a nadie. Los fachapobres sois ignorantes por definición.
Vuestra ignorancia sólo es superada por vuestra voluntad para seguir ignorantes. Es asombroso como en la era de la información esquiváis cualquier atisbo de conocimiento. La inteligencia os persigue pero vosotros sois más rápidos.
Es una pena que ya no encuentre gente de derechas con la que se pueda tener un debate serio, ahora sólo quedan amebas intelectuales.
Vuestro mayor logro es no cagaros encima cuando dais un paseo.
es.m.wikipedia.org/wiki/Palacios_de_Jamuz
Como siempre haciendo política con las desgracias.
La UME es una respuesta a la ineptitud que ya mostraban ciertos líderes autonómicos además de coordinar y centralizar la respuesta del estado en estás catastrofes.
Por seguir tu falta de lógica