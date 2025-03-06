·
Desnúdese o márchese: por qué podrían prohibirse los bañadores en las playas nudistas alemanas
La semana pasada, la ciudad introdujo una nueva normativa que permite a los vigilantes de las playas prohibir el acceso a los visitantes que se nieguen a desnudarse en las zonas nudistas designadas.
nudismo
playas
alemania
#1
candonga1
Lo que debería ser normal en las playas naturistas.
