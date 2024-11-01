edición general
Desmontando mitos: "Israel hizo florecer el desierto" [ENG]

La afirmación de que los colonos sionistas " hicieron florecer el desierto " es uno de los lemas israelíes pero un vistazo rápido a la geografía de Palestina revela que la mayor parte forma parte de lo que se conoce como la Media Luna Fértil (se puede adivinar por qué). La región ha sido históricamente conocida por sus cultivos y agricultura. De hecho, si analizamos la precipitación media anual en la zona durante los últimos 100 años, Ramala tiene una precipitación media anual superior a la de París, y Jerusalén, superior a la de Berlín.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pues como los sionazis se pasen por los plásticos de Almería, lo flipan.
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
Pero China si que ha hecho florecer el desierto.
www.descubriendochina.org/post/china-logra-hacer-florecer-100-mil-rosa  media
alexwing #2 alexwing
A ver, mentira no es, esto es pegado a Gaza, que se le llame media luna fértil no quiere decir que todo sea fértil.  media
