Desmintiendo “La música que te vuelve tonto”

En enero de 2008, el estudiante de programación estadounidense Virgil Griffith del Instituto de Tecnología de California (o Caltech), publicó en su página web personal el proyecto titulado “Music That Makes You Dumb”, en el cual buscaba establecer una correlación entre las preferencias musicales de estudiantes universitarios y los puntajes promedio de sus respectivas instituciones en el examen SAT. “Los estudiantes más inteligentes, con un IQ promedio de 1371, escuchaban a Beethoven. Aquellos que promediaron un IQ de 1235, preferían a Bob Dylan

themarquesito
#0 Considerando que el IQ es una escala que va de 30 a 200, sospecho que esos números se refieren a los exámenes SAT.
teneram
#2 Si, supongo que así es, pero así aparece en el post
alpoza
#2 en la propia noticia: "compararlos con los promedios de SAT publicados por College Board"
MoñecoTeDrapo
#2 es uno de los desmentidos que hace el artículo: la prensa y webs lo generalizaron como puntajes de IQ, en lugar de puntajes SAT. El entrecomillado es de uno de esos medios. No ha sido la mejor elección para la entradilla.
alpoza
"más que un esfuerzo por construir conocimiento, fue un experimento destinado a provocar y a generar repercusión mediática" y "En síntesis, las deficiencias metodológicas son tan evidentes que el propio autor las reconocía en su página"

Vamos que el estudio no indica na... menos mal porque a mi me encanta Beyoncé :troll:
pandasucks
El regetón es como la cruz campo, nunca se podrán comparar con lo que no son.
nopolar
Además, no deja clara cuál es la causa y cuál el efecto. ¿Cierta música te hace tonto? O ¿Los tontos prefieren cierta música?
