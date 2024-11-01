Desmantelan un piso donde se ejercía la prostitución en Encamp y detienen a una mujer con 14 gramos de tusi

La policía ha desmantelado este jueves por la mañana un piso donde se ejercía la prostitución. El operativo policial se ha desplegado a raíz de una investigación que apuntaba a este apartamento, situado en Encamp, en el que se había detectado una actividad sospechosa desde hacía unas semanas. En el momento de la intervención, los expertos del Área de Policía Judicial e Investigación Criminal han encontrado a dos presuntas prostitutas y un cliente, que ha confirmado los hechos.