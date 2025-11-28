El desmantelamiento de la línea eléctrica Lada-Velilla concluirá a finales de 2026

Red Eléctrica destina alrededor de siete millones de euros al desmantelamiento de esta infraestructura que atraviesa seis concejos asturianos: Langreo, Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso. La línea de alta tensión de 400 kV Lada-Velilla se autorizó y declaró de utilidad pública en 1986, pero nunca llegó a entrar en servicio por "causas ajenas" a Red Eléctrica, ha explicado la empresa.