El desmantelamiento de la línea eléctrica Lada-Velilla concluirá a finales de 2026

Red Eléctrica destina alrededor de siete millones de euros al desmantelamiento de esta infraestructura que atraviesa seis concejos asturianos: Langreo, Mieres, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso. La línea de alta tensión de 400 kV Lada-Velilla se autorizó y declaró de utilidad pública en 1986, pero nunca llegó a entrar en servicio por "causas ajenas" a Red Eléctrica, ha explicado la empresa.

#1 tobruk1234
Y porque nunca entro en servicio? , en la noticia no lo pone.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1 pues nunca llegó a entrar en servicio porque atraviesa zonas de alto valor ecológico y paisajístico declaradas parque natural y reserva mundial de la biosfera.
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Sí ya estaba construida, que pasen los electrones por ella no afecta nada, ni ecológicamente ni paisajísticamente.
#2 Marisadoro
La línea de alta tensión de 400 kV Lada-Velilla se autorizó y declaró de utilidad pública en 1986, pero nunca llegó a entrar en servicio.

Utilidad ¿publica?
