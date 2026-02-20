Desmantelado el clan familiar de 'La Oficina': 13 cultivos de marihuana en un bloque entero de pisos en Villaverde

La Policía Nacional ha desmantelado un total de 13 cultivos indoor de marihuana explotados por un mismo clan familiar en un bloque de viviendas del distrito de Villaverde y que funcionaba como un auténtico centro de producción y manufacturación de este tipo de droga. La red criminal presentaba una estructura con una alta especialización al tener diversificados esos cultivos en diferentes inmuebles del bloque de viviendas al que los investigados denominaban 'La Oficina', dado el fin al que dedicaban dichos inmuebles, todos ellos ocupados y...