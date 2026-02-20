edición general
Desmantelado el clan familiar de 'La Oficina': 13 cultivos de marihuana en un bloque entero de pisos en Villaverde

La Policía Nacional ha desmantelado un total de 13 cultivos indoor de marihuana explotados por un mismo clan familiar en un bloque de viviendas del distrito de Villaverde y que funcionaba como un auténtico centro de producción y manufacturación de este tipo de droga. La red criminal presentaba una estructura con una alta especialización al tener diversificados esos cultivos en diferentes inmuebles del bloque de viviendas al que los investigados denominaban 'La Oficina', dado el fin al que dedicaban dichos inmuebles, todos ellos ocupados y...

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Para unos que quieren usar las viviendas para la economía productiva y no la especulativa, y no les dejan.

Todo son trabas para el pequeño emprendedor.
Chinchorro #2 Chinchorro
Yo de verdad, que no entiendo, como es España y como consume España, que no se regularice de una puñetera vez el consumo y cultivo. Si es que es un negocio, cojones, y no los putos fondos buitres con las viviendas.
#5 Luiskelele
tu te crees que estos señores del clan van a darse de alta de autónomos y legalizar su modesta granja aunque se hiciera legal? xD
Cyberbob #3 Cyberbob *
Si se regulariza como muchos piden, las consecuencias en salud mental a largo plazo serían devastadoras. El THC no es inocuo en absoluto.

Hay que ir con pies de plomo con esto.
#4 To_lo_loco
#3 Y que me dices de la pantalla que tenemos delante…

Desde tiempos de Paracelso ya se decía lo de la dosis.

Que determinadas drogas tengan determinados calificativos no deja de ser una cuestión geopolítica y/o comercial.

El alcohol es libre y prohibido dependiendo del país y es un problema de salud en un país y en otro.

Legalicemos y eduquemos. El mundo debería ser mejor.
