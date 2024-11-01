edición general
La desidia de la Audiencia de Valencia abre la puerta a que el cabecilla de la 'trama Blasco' recupere un millón de euros que previamente robó

La Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia no fija la responsabilidad civil de cuatro empresarios condenados a prisión en las piezas 2 y 3 del 'caso Cooperación', pese a tener un informe de un interventor del Estado, otro del Tribunal de Cuentas y un tercero de la Generalitat que les exigen devolver entre tres y ocho millones.

sotillo
Saqueo de lo público con la estructura del pp, ese que mientras convoca manifestaciones en contra de la corrupción
2
pepel
Se me pasó la hora de ir a trabajar.
0
ctrlaltsupr1
¡Desidia, dice…!
1
Cehona
#3 La neolengua que el CGPJ reconoce sin actuar
0
#7 Suleiman
Esto no lo verás en titulares de los telediarios.
0
Cehona
Relacionada.:
0
XtrMnIO
No es desidia, es corrupción, saben muy bien lo que hacen.
0

