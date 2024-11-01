La desidia de la Audiencia de Valencia abre la puerta a que el cabecilla de la 'trama Blasco' recupere un millón de euros que previamente robó

La Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia no fija la responsabilidad civil de cuatro empresarios condenados a prisión en las piezas 2 y 3 del 'caso Cooperación', pese a tener un informe de un interventor del Estado, otro del Tribunal de Cuentas y un tercero de la Generalitat que les exigen devolver entre tres y ocho millones.