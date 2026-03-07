Desgraciadamente las ideas políticas se imponen al razonamiento matemático más elemental

Los científicos preguntaron a más de mil participantes por sus adhesiones políticas. Además, los sujetos de estudio realizaron un cuestionario diseñado para medir su capacidad de razonamiento matemático. Luego, a los participantes se les dividió en cuatro grupos equivalentes a los que se les planteó un sencillo problema matemático dónde solo era necesario utilizar los conocimientos básicos de cálculo aritmético más elemental que se enseña a todo el mundo en primaria y secundaria.