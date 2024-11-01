Desentrañan el misterio de los peces de bronce encontrados en tumbas de una antigua capital de la cultura Qin en China

La pregunta más interesante quizá sea la funcional: ¿qué hacían unos peces de bronce en una tumba y junto a la cola de caballos en un foso de carros? En el caso de los peces hallados en la tumba M4, los investigadores lo tienen claro. Los peces aparecieron dispuestos formando una figura junto con cuentas de cerámica, adornos de cerámica con forma de piedra de campana y campanillas de bronce. Todo ello ha sido identificado como los restos de cortinas funerarias, es decir, adornos que colgaban de la estructura que cubría el ataúd.