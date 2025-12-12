Desenterrado en Egipto un enorme templo vinculado al complejo solar del rey Niuserre [Eng]

Una misión arqueológica italiana ha descubierto los restos de un enorme Templo del Valle en Abusir, Egipto, lo que ofrece una perspectiva excepcional sobre el culto real al sol durante la Quinta Dinastía. El descubrimiento se realizó en la zona de Abu Ghurab, un sitio asociado desde hace mucho tiempo con monumentos de culto solar, durante las excavaciones en curso. La estructura recién identificada está vinculada al complejo solar del rey Niuserre, uno de los gobernantes de la Quinta Dinastía del antiguo Egipto