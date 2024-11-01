Desempleo Juvenil elevado en España: Una crisis que no da respiro

El desempleo juvenil en España continúa siendo uno de los mayores desafíos del país, con tasas que duplican la media europea. Jóvenes enfrentan empleos temporales, falta de experiencia y desajuste entre su formación y las necesidades del mercado laboral. Esta situación no solo limita sus oportunidades, sino que también impacta la economía, genera desigualdad y provoca la emigración de talento. Expertos y organismos proponen soluciones integrales: mejorar la educación y formación, fomentar la contratación estable, apoyar el emprendimiento juveni
| etiquetas: empleo , españa , trabajo , jovenes , desempleado
Luego que no lloren.
De todas formas, los que estudian y los que no buscan activamente trabajo, ¿cómo computan respecto a los números?
Con el panorama que tenemos ahora mismo con el desgobierno de Sánchez hasta un chimpancé haría mejor trabajo.
Todos sabemos y todos sabéis que el Gobierno no tiene el apoyo del pueblo español.