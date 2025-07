"Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido ningún caso de hambruna tan minuciosamente diseñada y controlada"

Alex de Waal lleva más de cuatro décadas estudiando hambrunas. Y asegura que algo distingue el actual caso de Gaza: "Hasta qué punto la hambruna allí ha sido meticulosamente diseñada para infligir privación individual y trauma social". El experto británico es considerado una autoridad en el tema de hambruna y ha escrito varios libros de referencia, incluyendo "Inanición masiva: la historia y el futuro de la hambruna" (Mass Starvation: the history and future of famine). Actualmente es director de la Fundación Mundial para la Paz en Tufts.