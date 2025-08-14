Descubren el tiburón de ojos ranurados en el Archipiélago de Chagos: un hallazgo clave para la biodiversidad marina

Un nuevo hito en la investigación marina se ha alcanzado con el avistamiento del tiburón de ojo hendido (Loxodon macrorhinus) en el Gran Banco de Chagos, la mayor estructura de atolón coralino del mundo. Este descubrimiento, el primero de su tipo en el Archipiélago de Chagos, amplía nuestro entendimiento sobre el rango geográfico de esta especie, considerada casi amenazada. Los recientes avistamientos en praderas de pastos marinos en aguas profundas subrayan la importancia ecológica del Archipiélago de Chagos y su Área Marina Protegida, revela