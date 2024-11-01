edición general
Descubren el origen de la Cultura del Vaso Campaniforme que cambió Europa en torno al 2500 a.C

Descubren el origen de la Cultura del Vaso Campaniforme que cambió Europa en torno al 2500 a.C

Un estudio de ADN antiguo ha replanteado la cronología y la naturaleza de la transición neolítica en el corazón de Europa. Han analizado genomas completos de individuos que habitaron entre el 8500 y el 1700 antes de nuestra era en la región que actualmente ocupan Bélgica, Alemania y los Países Bajos. Ello ha permitido reconstruir con un nivel de detalle sin precedentes los movimientos poblacionales y las dinámicas de mezcla durante un período crítico de la prehistoria europea, aquel en el que tres componentes ancestrales genéticos confluyeron.

#1 Pitchford
Este interesante mapa que incluye el artículo debe ser el resultado de otro estudio del 2026, porque muestra datos de prevalencia de los genes cazadores-recolectores en toda Europa Occidental, no solo en centroeuropa, aunque sí muestra la pecularidad de la zona de Países Bajos. Pero casi más notable la de Grecia.  media
1 K 26

