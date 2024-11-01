Descubren el origen de la Cultura del Vaso Campaniforme que cambió Europa en torno al 2500 a.C

Un estudio de ADN antiguo ha replanteado la cronología y la naturaleza de la transición neolítica en el corazón de Europa. Han analizado genomas completos de individuos que habitaron entre el 8500 y el 1700 antes de nuestra era en la región que actualmente ocupan Bélgica, Alemania y los Países Bajos. Ello ha permitido reconstruir con un nivel de detalle sin precedentes los movimientos poblacionales y las dinámicas de mezcla durante un período crítico de la prehistoria europea, aquel en el que tres componentes ancestrales genéticos confluyeron.