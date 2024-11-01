edición general
Descubren el misterio de las “piedras de dragón” de Armenia: un culto ancestral al agua en las alturas

Los vishaps (término armenio para “dragón”) son monumentos pétreos prehistóricos esculpidos con imágenes de animales. Se encuentran en las zonas de pastos de alta montaña de la Armenia actual y regiones adyacentes, a altitudes que van desde los 1000 hasta los 3000 metros. Talladas en piedra local, principalmente andesita y basalto, estas estelas se clasifican en tres tipos principales: Piscis: Con forma de pez. Vellus: Con forma de piel de bovino estirada o colgada. Híbrida: Una combinación de las iconografías anteriores.

