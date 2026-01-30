Descubren joyas reales ocultas por el avance nazi durante la Segunda Guerra Mundial

El subsuelo de la catedral de Vilna, capital de Lituania, ha sacado a la luz uno de los hallazgos más extraordinarios de la Europa contemporánea: joyas reales del siglo XVI envueltas en papel de periódico de 1939. El descubrimiento, realizado tras más de ocho décadas de incógnita, ha sido descrito por expertos como una auténtica cápsula del tiempo, sellada en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y rescatada gracias a la persistencia de historiadores y arqueólogos.