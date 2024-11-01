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Descubren una innovadora forma de regular la degradación de los plásticos biodegradables

Descubren una innovadora forma de regular la degradación de los plásticos biodegradables  

Investigadores de la Universidad de Gunma demuestran ahora que los subproductos de los caparazones de cangrejo pueden reducir la tasa de degradación de los plásticos biodegradables en el agua de mar al alterar las comunidades microbianas que colonizan sus superficies, conocidas como plastisfera. El estudio se centra en el poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) o PHBV, un tipo de plástico biodegradable que se descompone naturalmente en el agua de mar por la acción de microorganismos. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S01413

| etiquetas: plástico , biodegradable , innovación , japón , ingeniería
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