Descubren en una iglesia del rural de Lugo una ventana del prerrománico asturiano, única en Galicia

La iglesia de Santa Olaia de Esperante, en Lugo, desveló un nuevo vestigio arqueológico, una ventana con una tipología propia del prerrománico asturiano, única hasta el momento en Galicia. Así lo confirmó este miércoles el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, durante una visita al templo, en la que destacó la "importancia de este hallazgo, descubierto en los estudios previos a la restauración de este bien medieval". El representante de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude explicó que, en el transcurso de los traba

5 comentarios
Aquí se puede ver una foto de la ventana en cuestión

#3 cuál es la ventana? la que tiene columnas, la pequeña rectangular? la enterrada?....
Ese arte pisiblemente era habitual en toda la Gallaecia pero en Galicia las iglesias pasaron más evoluciones que en Asturias, por lo que casi no quedan restos.
Espectacular, pero ventanas prerrománicas en Galiza hay más:
Estaría haciendo el Camino de Santiago.
