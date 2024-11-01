Descubren en Herculano el taller del último día de obras en una lujosa villa marítima

La Villa Sora, una de las residencias marítimas más suntuosas del Golfo de Nápoles, ha comenzado a narrar su historia final a través de los vestigios de una reforma inconclusa...Un espacio reducido, de aproximadamente diez metros cuadrados, cuya excepcional calidad decorativa y su contenido ofrecen una fotografía precisa y conmovedora de un instante suspendido: el de un almacén de obras activo en el momento mismo de la catástrofe.
| etiquetas: herculano , taller , vesubio
-Eres un flojo, aprovechas cualquier excusa.