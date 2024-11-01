Descubren estatua romana del “Cupido durmiente” bajo las calles de Pula tras 2000 años [Eng]

La estatua, de casi un metro de longitud, fue descubierta en dos fragmentos bajo la calle Castropola, a unos tres metros de profundidad. La excavación, dirigida por la arqueóloga Aleksandra Paić , formaba parte de una investigación sobre una domus romana —una lujosa residencia familiar— en un terreno propiedad de Kaštel Centar , donde se proyectaba construir un hotel boutique. La escultura representa a la joven deidad recostada serenamente sobre una piel de león, con un pequeño lagarto a su lado; un motivo poco común