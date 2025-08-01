edición general
Descubren que una canción de hace 3000 años conectaba culturas de la Edad del Bronce desde la India al Mediterráneo

Un estudio revela que el "Himno a Nikkal", la partitura más antigua conocida, comparte ritmos y melodías con textos sagrados de la India, sugiriendo la existencia de una cultura musical global en la Edad del Bronce. "La estadística demuestra que esto no es una coincidencia", explica el autor. "Las probabilidades de que estos patrones aparezcan por azar son menores que una en un millón."

