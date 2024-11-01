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Descubren un antiguo tambor de bronce de hace unos 2.000 años en el suroeste de China (ENG)

Descubren un antiguo tambor de bronce de hace unos 2.000 años en el suroeste de China (ENG)

En el centro del parche del tambor hay un motivo de sol de 12 puntas, rodeado de bandas de patrones lineales cortos a lo largo del borde. Cuatro sapos esculpidos están espaciados uniformemente alrededor del borde del parche, cada uno de unos 7 centímetros de largo. Fabricado completamente en bronce fundido, tiene un diámetro de parche de aproximadamente 58,5 centímetros, un diámetro de cuerpo de 65 centímetros y una altura total de 29 centímetros. Pesa aproximadamente 15 kilogramos.

| etiquetas: tambor , bronce , china
1 1 0 K 25 Arqueología
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