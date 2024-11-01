Descubierto en Troya un broche de oro de 4500 años y una cuenta de jade [ENG]

El broche, datado hacia el año 2500 a.C fue descubierto en la capa conocida como Troya II, y se considera el ejemplo mejor conservado de un tipo de broche de anillos del que se conocen solamente tres ejemplos. Troya II es donde Schliemann halló el conocido como "tesoro de Príamo". Los estudiosos hacen notar que la presencia de jade indica la existencia redes comerciales de larga distancia, y que la ciudad no sólo participaba del comercio del Egeo. El yacimiento de Troya abarca capas arqueológicas desde el 3000 a.C hasta la época romana.