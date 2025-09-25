Descubierta en Saqqara la primera estatua familiar egipcia de su tipo (ENG)

La estatua muestra a un noble de pie, con el pie izquierdo adelantado, una postura que simboliza vitalidad y fuerza. Lleva una peluca corta y trenzada y una falda semiplisada. El escultor talló su torso con precisión, resaltando los hombros, el pecho y los brazos. Al lado del noble, una mujer de baja estatura se arrodilla junto a su pierna derecha. Lleva una peluca hasta los hombros, un cuello ancho y un vestido tubo. Los estudiosos creen que representa a su esposa, siguiendo una pose común en las estatuas familiares.