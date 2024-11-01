Descubierta una cuarta necrópolis romana en Astorga

El hallazgo de un sarcófago de plomo de época romana durante las tareas de ampliación de un Mercadona, ha llevado al descubrimiento de varias tumbas más que confirman la existencia de una nueva necrópolis en la capital del conventus asturum. Se trataba de una estructura funeraria romana, cubierta con varios ímbrices (tejas curvas) cuya disposición claramente la identificaba en este periodo. El equipo arqueológico municipal se topó con un sarcófago de plomo en su interior (1,90m x 40cm), algo que no es muy frecuente en Hispania pero sí en otras