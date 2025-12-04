Descubierta una ameba californiana que se replica a temperaturas nunca antes vistas en una célula eucariota: 63°C. Se llama Incendiamoeba cascadensis

Es un microorganismo unicelular descubierto en aguas termales del Parque Nacional Volcánico Lassen. Puede dividirse activamente a 63 grados, que es la mayor temperatura registrada para el tipo de célula que también conforma el cuerpo humano. Nunca hasta ahora se había visto una célula eucariota replicarse a temperaturas superiores a los 60°C. De hecho, la mayoría de los organismos eucariotas, incluidas plantas y animales, no soporta temperaturas por encima de los 43 grados.