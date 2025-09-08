·
9
meneos
69
clics
Descontrol en un vuelo a Alicante: una despedida de soltero acaba con dos británicos detenidos
La Guardia Civil tuvo que entrar en el avión de Ryanair tras el aterrizaje para reducir a los pasajeros, que habían alterado el vuelo desde Leeds
turismo
valencia
britanicos
7
2
0
politica
#5
ctrl_alt_del
Si pusieran tanto empeño en dejar en tierra a borrachos como que la maletita no se pase un cm, no tendríamos estos problemas.
3
#6
kumo
#5
Para eso tienes que ver que efectivamente no están en condiciones de volar y dejarlos en tierra. No siempre es tan aparente (de hecho le puede pegar durante el vuelo, un rato después de haber pimplado y ahí pega más fuerte). Y no siempre es necesario que estén borrachos para liarla. Aunque a veces no quieres líos, sobre todo si hay dudas, lo habitual sí es dejar a gente así en tierra. En Madrid se llama a la policía para que retiren al pasajero.
0
#7
kaos_subversivo
#5
#6
bastaría con prohibir el alcohol en los aeropuertos. Pagaríamos justos por pecadores, eso si.
Por otro lado, a ver quien le pone ese cascabel al gato
0
#8
burgerconqueso
#5
exacto, y prohibicion de volar de por vida en casos como este.
0
#1
NPCMeneaMePersigue
Si fueran árabes la tendríamos montada, son terroristas
Si fueran israelíes sería antisemitismo
Si son guiris no pasa nada, tienen carta blanca
1
#2
XtrMnIO
Es un ejemplo claro se antialbionismo.
1
#3
pitercio
Se quedaron muy lejos del balcón soñado.
0
#9
PerritaPiloto
El combo habitual de lairla en un vuelo. Ryanair y ciudadanos británico.
Por una parte Raynair, aunque es una compañía con procedimientos operativos excelentes proyecta una imagen de compañía de chichinabo, por sus precios baratos y la manera de tratar a sus clientes como basura. Así que muchas personas se sienten legitimadas para no tomarse en serio las normas en sus aeronaves.
Algunas de la slinead que opera son claramente de turismo low-cost, desde ciudades secundarias a ciudades secundarias en lugares vacacionales, con gente que lo que quiere es fiesta y no pueden esperar a bajar del avión.
Por eso esto les pasa más a ellos que a otras aerolíneas.
0
#4
Edheo
supongo que no habría más británicos en el avión entonces
0
