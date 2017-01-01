·
4221
clics
Primero fueron a por los musulmanes...¿Sabes lo que significa la Antiespaña?
5829
clics
Cuando la inmigración ilegal la hacíamos los españoles
4987
clics
Esperanza Aguirre, más "negacionista del cambio climático" que nunca, se lleva el zasca de un científico en directo
4992
clics
Ucrania está viendo llegar objetos a 500 km/h. Rusia ha convertido su arma más letal en un monstruo a velocidad de crucero
4453
clics
Desafio Total [Emisión en Tele 5, Navidad 1993. Preservado en Archive.org]
más votadas
457
La Audiencia Nacional anula las sanciones a dos exdirectores generales de la CAM por haber prescrito
540
La Fiscalía pide que Justicia indemnice a Garzón y cumpla con el dictamen de la ONU que calificó de “arbitraria” su inhabilitación
506
India suspende sus planes de comprar armas estadounidenses tras los aranceles impuestos por Trump (inglés)
402
El PP acusa de manipulación mostrando un texto manipulado de la moción que aprobaron en Jumilla
388
Liberan a siete mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas del día en Torre Pacheco
Descenso Internacional del Sella 2025: Walter Bouzán y Bertín Llera conquistan la prueba
Asturias recupera el trono del Sella. Por primera vez en 29 años, gana una pareja de Ribadesella
etiquetas
:
descenso
,
sella
,
bouzán
,
llera
,
piraguas
#1
sifou
*
2024:
www.meneame.net/m/actualidad/franceses-urban-candy-ganan-tercera-vez-c
2023: www.meneame.net/m/actualidad/fiesta-piraguas-no-drefaudo-asi-vivio-descenso-internacional
2022: www.meneame.net/m/deportes/franceses-urban-candy-ganan-84-descenso-sel
2021: No celebrado
2020: No celebrado
2019: www.meneame.net/m/deportes/descenso-sella-dos-dias-antes-no-tenian-ni-piragua
2018: www.meneame.net/m/actualidad/llamedo-vazquez-hacen-trono-sella-apretado-final
2017:…
1
K
18
#2
A_S
#1
Lo tuyo si que es paciencia y optimismo, pero mi voto ya lo tienes
1
K
17
