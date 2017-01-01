edición general
Descenso Internacional del Sella 2025: Walter Bouzán y Bertín Llera conquistan la prueba

Descenso Internacional del Sella 2025: Walter Bouzán y Bertín Llera conquistan la prueba

Asturias recupera el trono del Sella. Por primera vez en 29 años, gana una pareja de Ribadesella

| etiquetas: descenso , sella , bouzán , llera , piraguas
sifou #1 sifou *
2024: www.meneame.net/m/actualidad/franceses-urban-candy-ganan-tercera-vez-c
2023: www.meneame.net/m/actualidad/fiesta-piraguas-no-drefaudo-asi-vivio-descenso-internacional
2022: www.meneame.net/m/deportes/franceses-urban-candy-ganan-84-descenso-sel
2021: No celebrado
2020: No celebrado
2019: www.meneame.net/m/deportes/descenso-sella-dos-dias-antes-no-tenian-ni-piragua
2018: www.meneame.net/m/actualidad/llamedo-vazquez-hacen-trono-sella-apretado-final
2017:…   » ver todo el comentario
1 K 18
#2 A_S
#1 Lo tuyo si que es paciencia y optimismo, pero mi voto ya lo tienes
1 K 17

