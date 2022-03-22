edición general
Los desbordamientos de barrancos han provocado 1.600 fallecidos desde 1950 en España

Los desbordamientos de barrancos o cuencas torrenciales provocaron 1.363 fallecidos desde 1950 hasta el año 2000. Si a esta cifra se le añaden los fallecidos en las riadas de 1987 en la Safor (dos personas), de 2019 en Orihuela (seis fallecidos) y las de la dana de 2024 (228 víctimas mortales) las barrancadas han provocado un total de 1.600 fallecidos. Frente a estas elevadas cifras, las víctimas mortales en "cuencas no torrenciales" o ríos ascienden a cien personas, en medio siglo (desde 1950 a 2000).

Exigen la retirada de los mapas de zonas inundables porque paralizan las licencias

Exigen la retirada de los mapas de zonas inundables porque paralizan las licencias

www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2022/03/22/exigen-retirada-mapas-zo
