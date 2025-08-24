edición general
Desatado un incendio en una planta nuclear de Kursk, en Rusia, tras el derribo de un dron ucraniano

Las autoridades de la central nuclear de la región rusa de Kursk han informado de un incendio en sus instalaciones después de que el Ejército de Rusia haya derribado un dron de ataque ucraniano y que en la caída este impactara contra un transformador.

Comentarios destacados:    
Tkachenko #1 Tkachenko
Atacando centrales nucleares! Habrán sido los rusos, como en Zaporiya ¬¬
6 K 87
Veelicus #3 Veelicus
#1 Todos sabemos que los rusos son muy fans de atacar sus infraestructuras criticas
2 K 42
LinternaGorri #5 LinternaGorri
#1 a ver, según el titular yo entiendo que era un drone que paseaba por ahí, así sin más, y han sido los rusos los que han provocado el incendio al derribarlo sin necesidad
0 K 12
WcPC #7 WcPC
Mira, han tardado poco en salir los listos...#5 #6
Suponiendo que es cierto, que es muuuucho suponer...
¿Que coño hacía un dron con explosivos sobrevolando una central nuclear?
¿Pasaba por ahí por casualidad?
¿No podía pasar medio km más a la izquierda?
Menuda pedrada tienen algunos de justificar lo injustificable.
3 K 58
LinternaGorri #8 LinternaGorri
#7 hola sheldon, que tengas buena mañana
0 K 12
WcPC #9 WcPC
#8 Caballero, son las cuatro y media de la tarde...
¿Quiere bolsa?
1 K 31
#10 NoseriusLose
#7 Si has visto cómo es un dron de esos (una avioneta, por decirlo así), entenderás que si le han dañado un sistema de dirección pueda perfectamente desviarse varios km antes de colisionar. Medio km más a la izquierda es irrelevante.

Por otro lado, Kursk es estado fronterizo con Ucrania, por lo que muchos de los drones que vayan al interior de Rusia van a pasar por allí. Además, tampoco conocemos si hay sistemas antiaéreos que tuvieran que esquivar o la razón para coger una ruta cercana a la…   » ver todo el comentario
1 K 17
Tkachenko #11 Tkachenko *
#5 #6 claaaaro, una casualidad xD xD

#10 nadie ataca centrales nucleares a 50km
Pregunta en Zaporiya
0 K 20
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#1 Creo que el dron no iba a por esa central, lo tiraron y por eso cayo donde no debía.
1 K 32
donsoul #12 donsoul
#1 ¿No te has leído ni la entradilla de tu propio envío?
0 K 10
Tkachenko #13 Tkachenko *
#12 si, ¿y?
0 K 20
Supercinexin #2 Supercinexin
A ver si hay suertecilla y empezamos La Tercera Guerra Mundial antes de que se pase el momentum, qué ya estábamos cerca y Trump no se decidía.
2 K 38
joffer #4 joffer *
Esto con las centrales solares no pasa de una simple anécdota y un futuro cambio por placas más modernas y eficiencientes en cuestión de un par de meses.
0 K 11

