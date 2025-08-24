Desatado un incendio en una planta nuclear de Kursk, en Rusia, tras el derribo de un dron ucraniano

Las autoridades de la central nuclear de la región rusa de Kursk han informado de un incendio en sus instalaciones después de que el Ejército de Rusia haya derribado un dron de ataque ucraniano y que en la caída este impactara contra un transformador.
| etiquetas: ucrania , otan , ue , rusia , guerra , nuclear , kursk
Suponiendo que es cierto, que es muuuucho suponer...
¿Que coño hacía un dron con explosivos sobrevolando una central nuclear?
¿Pasaba por ahí por casualidad?
¿No podía pasar medio km más a la izquierda?
Menuda pedrada tienen algunos de justificar lo injustificable.
¿Quiere bolsa?
Por otro lado, Kursk es estado fronterizo con Ucrania, por lo que muchos de los drones que vayan al interior de Rusia van a pasar por allí. Además, tampoco conocemos si hay sistemas antiaéreos que tuvieran que esquivar o la razón para coger una ruta cercana a la… » ver todo el comentario
#10 nadie ataca centrales nucleares a 50km
Pregunta en Zaporiya