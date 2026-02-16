El desastroso modelo sanitario privado estadounidense

Los EEUU son el país del mundo que más dinero per cápita gasta en sanidad y por el contrario carece de una cobertura universal de salud. Y sin embargo estos altos costos no se traducen en mejores estadísticas sanitarias. Hace unos años la prestigiosa revista «Journal of the American Medical Association» publicó un demoledor estudio comparativo (realizado por cientos de científicos pertenecientes a más de 60 centros de investigación diferentes) sobre el estado de la sanidad en EEUU en las últimas décadas.