El desastre de seguridad de los robots androides G1 (ENG)  

Demostración práctica de un paper de seguridad que empieza asi: "Presentamos una evaluación sistemática de la seguridad del humanoide Unitree G1, que demuestra que funciona simultáneamente como un nodo de vigilancia encubierto y que puede utilizarse como plataforma activa de operaciones cibernéticas. El acceso inicial puede lograrse explotando el protocolo de aprovisionamiento BLE, que contiene una vulnerabilidad crítica de inyección de comandos que permite el acceso root a través de credenciales Wi-Fi malformadas, (...) "
| etiquetas: sentdex , g1 , robot , vulnerabilidad