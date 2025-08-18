Desarticulan una red que prostituía a mujeres y extorsionaba a los clientes

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la explotación sexual de mujeres de origen sudamericano en un piso prostíbulo de Alicante, así como a la extorsión de clientes bajo amenazas de violencia física y chantajes personales requiriéndoles desembolsos de hasta 3.000 euros. Hay nueve personas detenidas en Albacete (5), Alicante (3) y Valencia (1), entre las que se encuentran los tres cabecillas de la red. La investigación se inició a mediados de 2024, a raíz de varias alertas anónimas recibidas