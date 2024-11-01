edición general
5 meneos
8 clics

Desarrollan una red social española con sistema de alertas vecinales por Código Postal para la recuperación de animales

El proyecto, actualmente en fase de financiación, plantea una aplicación híbrida. Combina un feed de vídeo vertical con una herramienta de utilidad para animales perdidos o encontrados. Su sistema de alertas no utiliza GPS continuo: permite al usuario seleccionar manualmente 5 códigos postales para enviar notificaciones a los vecinos de esas zonas. El modelo de negocio destina parte de los beneficios publicitarios a cubrir gastos (veterinarios, alimentación) de protectoras, refugios y santuarios de animales, auditando el gasto mediante factura.

| etiquetas: apps , animales , españa , codigo postal.startups
4 1 1 K 38 tecnología
sin comentarios
4 1 1 K 38 tecnología

menéame