Desarrolladores chinos crearon el robot humanoide Bolt, el más rápido del mundo

Desarrolladores chinos crearon el robot humanoide Bolt, el más rápido del mundo  

"El Instituto Internacional de Innovación de Hangzhou de la Universidad de Zhejiang presentó oficialmente el robot humanoide de tamaño completo Bolt. Con una velocidad de carrera de 10 m/s, se ha convertido en el robot más rápido del mundo hasta la fecha". El robot recibió su nombre en honor al velocista jamaicano Usain Bolt, plusmarquista mundial al correr los 100 metros en 9,58 segundos. Bolt fue desarrollado en colaboración con la empresa de robótica de Shanghái MirrorMe Tech y la compañía zhejianesa Kaierda. Los creadores planean seguir...

