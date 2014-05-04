edición general
Desánimo en Ucrania ante el endeble proceso de paz: "Nos humillan, una y otra vez. Es casi un acto de depredación"

Anna, la propietaria, apenada, analiza la hipotética situación mientras sirve uno de sus humeantes borscht: "Si Rusia ocupa oficialmente toda la región, entonces mi familia y yo nos veremos forzados a abandonar la zona. Nos iremos. No hay otra opción. Ucrania es nuestro país. Nuestro hogar". [...] Sofía y su familia, sin embargo, han optado ya por abandonar Kramatorsk. Hace apenas 3 días. En plenas negociaciones. Porque los ataques son continuos. "Las bombas caían a menudo al lado casa de mi abuela", cuenta Sofía.

#1 anamabel *
Cuando había paz y regían los acuerdos de Minsk, si mal no recuerdo Zelenski o alguno de sus facsímiles decían que aquello también era humillante. Supongo que ser ucraniano antimaidan y que te prohiban a tus partidos, expulsen a tu presidente o apaleen a tus candidatos, además de quemar a alguno de tus camaradas en Odessa también es algo humillante. La paz y respetar a un presidente salido en las urnas no debería ser jamás humillante. la guerra sobraba
camvalf #5 camvalf
Home el petroleo de Venezuela es muy goloso y solo les va a costar el dejar que Rusia se salga con la suya en Ucrania de momento.
#7 chocoleches
Kramatorsk era rusófona y una de las primeras ciudades en levantarse en armas en 2014. Fue atacada y bombardeada por el ejército ucraniano hasta que consiguieron echar a las milicias populares.

La prensa está realizando un extraño ejercicio de amnesia selectiva.

www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/internacional/2014/05/0
es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Kramatorsk_(2014)
#6 anamabel
¿qué es concretamente una trola para ti, trol?

Ninguna admiración por Zelenski. Durante su gobierno ha hecho cosas peores que las que usaron de excusa para darle el golpe de estado a Yanukovich:
-Saltarse las elecciones
-Incumplir sus promesas
-Aumentar la corrupción
-etc
#2 pozz
Este proceso de paz no va a llegar a ninguna parte, los ucranianos no van a ceder, y los payasos de Putin y Trump no se van a salir con la suya.
orangutan #3 orangutan *
#2 Te falta por mencionar el payaso de Zelensky.
#4 pozz *
#3 Maximo respeto y admiración para Zelensky, ha demostrado tener dos cojones bien puestos para plantarse y no ceder, por su pueblo.
Tu lo que tienes, es envidia cochina de Zelensky! :roll:

Pero vaya, que votes positivo las trolas del comentario 1, denota de que patita totalitaria e imperialista cojeas.
