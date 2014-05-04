Desánimo en Ucrania ante el endeble proceso de paz: "Nos humillan, una y otra vez. Es casi un acto de depredación"

Anna, la propietaria, apenada, analiza la hipotética situación mientras sirve uno de sus humeantes borscht: "Si Rusia ocupa oficialmente toda la región, entonces mi familia y yo nos veremos forzados a abandonar la zona. Nos iremos. No hay otra opción. Ucrania es nuestro país. Nuestro hogar". [...] Sofía y su familia, sin embargo, han optado ya por abandonar Kramatorsk. Hace apenas 3 días. En plenas negociaciones. Porque los ataques son continuos. "Las bombas caían a menudo al lado casa de mi abuela", cuenta Sofía.
| etiquetas: ucrania , rusia , invasión , eeuu , traición
La prensa está realizando un extraño ejercicio de amnesia selectiva.
www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/internacional/2014/05/0
es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Kramatorsk_(2014)
Ninguna admiración por Zelenski. Durante su gobierno ha hecho cosas peores que las que usaron de excusa para darle el golpe de estado a Yanukovich:
-Saltarse las elecciones
-Incumplir sus promesas
-Aumentar la corrupción
-etc
Tu lo que tienes, es envidia cochina de Zelensky!
Pero vaya, que votes positivo las trolas del comentario 1, denota de que patita totalitaria e imperialista cojeas.