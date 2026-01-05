·
3
meneos
32
clics
Desalojadas 470 familias en Cádiz y una treintena de carreteras afectadas en el resto del país por los efectos de la borrasca 'Francis' en España
Las casas evacuadas estaban en riesgo por inundación en el cauce del pantano de Guadarranque en San Roque y Los Barrios
|
etiquetas
:
clima
,
españa
,
spain
,
inundaciones
,
floods
#1
NPCMeneaMePersigue
470 families evacuated in Cádiz and around thirty roads affected in the rest of the country due to the effects of storm Francis in Spain.
0
K
20
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
