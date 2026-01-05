edición general
Desalojadas 470 familias en Cádiz y una treintena de carreteras afectadas en el resto del país por los efectos de la borrasca ‘Francis’ en España

Las casas evacuadas estaban en riesgo por inundación en el cauce del pantano de Guadarranque en San Roque y Los Barrios

470 families evacuated in Cádiz and around thirty roads affected in the rest of the country due to the effects of storm Francis in Spain.
