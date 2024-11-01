edición general
El destacado académico palestino Dr. Omar Harb murió a causa del bloqueo israelí a Gaza [ENG]

La salud del destacado académico palestino se ha deteriorado significativamente en las últimas semanas como resultado de la hambruna y del uso de la inanición por parte de la ocupación israelí contra los civiles palestinos que luchan por sus vidas en busca de una hogaza de pan. El Dr. Omar Harb perdió 26 miembros de su familia y cinco casas pertenecientes a su familia fueron destruidas por la ocupación israelí en esta devastadora guerra.

alfon_sico #1 alfon_sico
Guerra?
Huijsen #2 Huijsen
#1 si entre Israel y Hamás. Pero es en el mundo de las personas normales no te preocupes.
tetepepe #3 tetepepe
#1 No lo llames genocidio que se enfadan.
