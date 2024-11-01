Derrota política de Trump: la Cámara de Representantes vota a favor de cancelar los aranceles a Canadá

El resultado, 219-211, fue una de las primeras veces que la Cámara, controlada por los republicanos, se enfrentó al presidente por una medida política emblemática para la Casa Blanca, y lo hizo gracias a la fuga de un puñado de votos republicanos, que votaron con la bancada demócrata. La resolución aprobada busca poner fin a la emergencia nacional que Trump declaró para imponer los aranceles, aunque deshacer el decreto de Trump requeriría el apoyo del propio presidente, lo cual es muy improbable.