Derrota política de Trump: la Cámara de Representantes vota a favor de cancelar los aranceles a Canadá

El resultado, 219-211, fue una de las primeras veces que la Cámara, controlada por los republicanos, se enfrentó al presidente por una medida política emblemática para la Casa Blanca, y lo hizo gracias a la fuga de un puñado de votos republicanos, que votaron con la bancada demócrata. La resolución aprobada busca poner fin a la emergencia nacional que Trump declaró para imponer los aranceles, aunque deshacer el decreto de Trump requeriría el apoyo del propio presidente, lo cual es muy improbable.

Blackat #2 Blackat
Que se quede otra legislatura ...con suerte , vemos la independencia de la republica de California . Lo mejor que le podría pasar al continente . Por fin habría paz para los países del Sur sin un agente colonialista y desatibilizador .

Sería justicia poetica ..al Norte un Canadá robusto y serio y al sur una unión demócrata de países libres , latinos , acogiendo refugiados yankies ..dandoles donde caerse muertos .
