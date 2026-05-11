El derecho del soldado Wojtek a portar armas [Eng]  

El intrépido y leal soldado Wojtek viajó con el ejército polaco desde las montañas de Irán hasta los campos de batalla de Europa, ayudando a sus compañeros de armas a lograr una costosa pero crucial victoria aliada en Italia. Nunca pisó suelo polaco en vida, sin embargo, hoy en día existen estatuas en su honor en Polonia, a pesar de que el guerrero al que rinden homenaje no era ni polaco ni humano: el soldado Wojtek era un oso pardo de 227 kilos. Uno de los veteranos polacos más queridos y honrados de la Segunda Guerra Mundial.