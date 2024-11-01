edición general
El derecho y lo que se tuerce

Ayer me equivoqué cuando dije que Rusia había enviado un submarino y dos fragatas a proteger al petrolero "Marinera" que estaba en riesgo de ser capturado por EEUU con la ayuda de Gran Bretaña, como así fue. Rusia no envió buque alguno en su defensa, como queda claro en el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso y a ello se añade el comunicado del Ministerio de Transporte ruso donde ambos insisten en que el barco tenía un "permiso temporal para navegar bajo la bandera estatal de la Federación Rusa[...]

#1 Dav3n *
Aún es prematuro decir cualquier cosa sobre cómo está moviéndose todo el entramado interno dentro del poder en Rusia, pero lo que sí se puede aventurar, y es lo que me llega, es que el tan alabado por los eurotlánticos "espíritu de Anchorage" (por aquello de la reunión en agosto entre Trump y Putin en Alaska) "es cada vez más desilusionante" (sic). Y más cuando se habla de una nueva andanada de sanciones impuestas por EEUU con el tema del petróleo por medio.

#5 Dav3n *
#_2 Calla, calla, no lo saques de su burbuja que le da un chunguito xD

xD xD xD
Priorat #2 Priorat *
Bueno, la tímida reacción rusa es porque Putin y Trump se han repartido el mundo. Trump América y Groenlandia y Putin Europa.

Nada de lo que haga Trump en Venezuela causará más que "tímidas" reacciones de Rusia.

Y no sé si se da cuenta China que se ha quedado un poco al margen del reparto. Eso sí, los poderes de China son los que son: muchos. Pero que se quede al margen es peligroso.
#3 Dav3n *
#2 Aham hmm... Ok. Para cuando la firma del libro??? ;)

Gracias por constatar, one more time, que no sabes ni por dónde sopla el viento :palm:

"Trump y Putin se reparten el mundo" es un título de película de Hollywood, rollo Kong Vs Godzilla. Admítelo xD

El artículo habla justamente de que a los rusos se les acaba la paciencia con espectáculos como el tuyo, el de tu opinión personal de "vaya tela", si, y Putin es un puto blando para ellos. No les hace gracia que se rían de ellos, básicamente.

Si lo hubieras leído no dirías lo que dices, porque no computa en estos términos.
#4 yarkyark
#2 China tiene media Asia y África.
