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Las derechas contra el Estado

Las derechas contra el Estado

"Proliferan por el mundo populismos ultraderechistas que, a pesar de su autoritarismo, se dicen liberales y se han apropiado, tras corromperlo, del término «libertario», tradicionalmente anarquista. Sostienen que combaten al Estado, pero su enemigo es el Estado social, son los servicios públicos, quieren bien fuertes a la policía y al ejército, una justicia subordinada al ejecutivo y fondos abundantes para lucrarse ellos y sus amigos. Un Estado sólido, pero a su servicio. En España, aunque también pretendan debilitar el Estado del bienestar"

| etiquetas: derecha , estado social , nerviosismo
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1 comentarios
5 1 1 K 59 politica
Io76 #1 Io76
Para las cabecitas de algunos suena genial votar a alguien que no cree en lo público y el Estado para que gobiernen el Estado y manejen lo público.
Luego vienen las sorpresas...
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menéame