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La derecha alemana endurece su discurso contra la renta básica ante el avance de la AfD: "Hay demasiadas excusas para justificar que no se acepta un trabajo"

La derecha alemana endurece su discurso contra la renta básica ante el avance de la AfD: "Hay demasiadas excusas para justificar que no se acepta un trabajo"

El partido de ultraderecha ya supera el 40% en regiones del este de Alemania. La presión política de la extrema derecha está cambiando el discurso social en Alemania. La creciente fuerza electoral de la Alternative für Deutschland (AfD) ha empujado a sectores conservadores alemanes a endurecer públicamente su posición sobre las ayudas sociales, la renta básica y las prestaciones para desempleados.

| etiquetas: alemania , afd , derecha , ultraderecha , alemania del este
8 1 0 K 87 politica
15 comentarios
8 1 0 K 87 politica
Comentarios destacados:    
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Primero fueron a por los inmigrantes, ahora van a por los trabajadores.
5 K 52
FunFrock #7 FunFrock
#1 la renta básica se la dan a los trabajadores?
2 K 29
ur_quan_master #12 ur_quan_master *
#8 #7 Hasta leer la entradilla os da pereza. Cuanta vagancia .

ha empujado a sectores conservadores alemanes a endurecer públicamente su posición sobre las ayudas sociales, la renta básica y las prestaciones para desempleados
0 K 12
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#1 los trabajadores cobran eso?
1 K 21
Dene #2 Dene
Habría que ver cuantos de estos fachas viven de "paguitas"
2 K 32
ezbirro #6 ezbirro
Van a obligar a picar piedra a la gente cuando ya empieza a ser útil la ia. Siguiente paso: la picadora de carne en la guerra de turno, a la que no irán sus hijos por supuesto.
1 K 16
Mltfrtk #9 Mltfrtk
No hay que quedarse de brazos cruzados esperando a que esta piara de nazis actúe, hay que pararles los pies.
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
La "prioridad nacional" de la derecha siempre son ellos, no los demás.
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Pertinax #4 Pertinax
#3 Después te enteras cuál es el bastión de la AfD y descubres que no aprendieron nada de aquella época de extraordinaria placidez.
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano *
#4 Los que deberían aprender son quienes pagan los platos rotos de la derecha, pero por algún motivo muchos prefieren jugarse su bienestar y el de sus propios hijos por proteger los privilegios de los más ricos.
2 K 33
Pertinax #13 Pertinax
#5 La derecha en este caso tiene su bastión inexpugnable en la antigua Alemania del Este. ¿No aprendieron nada?
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MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#13 Parece ser que no.
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#10 drstrangelove
Pero de rebajar la jornada laboral y repartir más el trabajo no dicen nada.
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#11 fremen11
Demasiadas excusas y quieren aumentar la jornada laboral a 48 horas a la semana.......Les está quedando una Alemania deputamadre
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#15 Comorr
Degracadacion social sin precedentes energía por las nubes fin de pensiones impuestos como nunca y ayudas para los pobres inmigrantes

Un plan sin fisuras
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menéame