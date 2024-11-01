La derecha alemana endurece su discurso contra la renta básica ante el avance de la AfD: "Hay demasiadas excusas para justificar que no se acepta un trabajo"

El partido de ultraderecha ya supera el 40% en regiones del este de Alemania. La presión política de la extrema derecha está cambiando el discurso social en Alemania. La creciente fuerza electoral de la Alternative für Deutschland (AfD) ha empujado a sectores conservadores alemanes a endurecer públicamente su posición sobre las ayudas sociales, la renta básica y las prestaciones para desempleados.