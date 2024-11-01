edición general
5 meneos
12 clics
La deportación como estrategia de clase

La deportación como estrategia de clase

Al convertir a la inmigración en el tema definitorio de las elecciones de 2024, Donald Trump creó simultáneamente dos responsabilidades políticas para su próxima administración.

| etiquetas: trump , usa , migración , política
4 1 0 K 62 politica
sin comentarios
4 1 0 K 62 politica

menéame